Maia: citação sobre Bolsonaro no caso Marielle não atrapalha agenda do Congresso

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi)

O presidente da Câmara,, evitou se prolongar em comentários sobre a citação do presidentena investigação do assassinato da vereadora doMarielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018.Ao ser questionado, Maia respondeu apenas que o caso não deve atrapalhar o andamento do Congresso. "De jeito nenhum, não é o papel daanalisar esse tipo de fato precisamos continuar com a pauta da Casa e nosso objetivo", afirmou.Em depoimento revelado pelo Jornal Nacional nesta terça-feira, 29, um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Ronnie Lessa, um dos acusados de matar Marielle, afirmou à Polícia Civil que um homem chamado Élcio entrou no local dizendo que iria à casa 58, onde mora Bolsonaro.Segundo o, quem teria atendido o interfone foi "seu Jair", que teria autorizado a entrada. Registros da Câmara dos Deputados, no entanto, mostram que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia.