Moro aciona PGR para inquérito do MPF e da PF por citação de Bolsonaro em caso Marielle

Para Moro, há equívoco na investigação ou tentativa de envolvimento do presidente da República no caso (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acionou a Procuradora-Geral da República (PGR), na manhã desta quarta-feira, sobre o possível envolvimento do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ). O chefe da pasta pediu à PGR para que instaure um inquérito conjunto entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) para investigar a situação, mostrada pela TV Globo na noite dessa terça-feira. O ministro da, acionou a), na manhã desta quarta-feira, sobre o possível envolvimento do presidente(PSL) na morte da vereadora(Psol-RJ). O chefe da pasta pediu àpara que instaure um inquérito conjunto entre o) e a) para investigar a situação, mostrada pela TV Globo na noite dessa terça-feira.









"A inconsistência sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do Presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crimes de obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa", diz trecho do documento. Isso determinaria a competência da Justiça Federal, levando ao MPF e à PF.





O Jornal Nacional mostrou, nessa terça-feira, que registros da portaria do Condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde mora o presidente Jair Bolsonaro, apontam que o ex-policial militar Élcio de Queiroz, um dos suspeitos de envolvimento na morte de Marielle, entrou no local no dia do assassinato, dizendo que iria para a casa do então deputado.





No mesmo condomínio, mora o principal suspeito de matar Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, o também ex-policial militar Ronnie Lessa. De acordo com a reportagem, no dia do crime, o porteiro escreveu às 17h10 o nome do suposto visitante, Élcio, os dados do automóvel que ele dirigia - um Logan, placa AGH-8202 - e a residência para a qual ele iria, a de número 58. Élcio é apontado pela polícia como o motorista do carro usado no crime. A casa 58 do condomínio consta como sendo a de Bolsonaro no registro geral de imóveis. O presidente também é proprietário da casa 36, onde mora um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).





Segundo a reportagem, o porteiro contou à polícia que depois que Élcio se identificou, interfonou para casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar e que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do "seu Jair".





Segundo o teor das declarações do porteiro à polícia apuradas pela reportagem, ele acompanhou a movimentação do carro de Élcio após a entrada e notou que o visitante se dirigiu à casa 66 - e não à 58 - do condomínio, onde morava Ronnie Lessa, apontado pelo Ministério Público e polícia como autor dos disparos contra Marielle.





Segundo o JN, a polícia tenta recuperar arquivos de áudio da guarita do condomínio, cujo interfone é monitorado, para saber com quem, de fato, o porteiro conversou naquele dia e quem estava na casa 58.





Com a citação pelo porteiro do nome do presidente, representantes do Ministério Público do Rio foram a Brasília em 17 de outubro para fazer consulta ao presidente do STF, Dias Toffoli. Eles questionaram se podem continuar com investigações, uma vez que o nome de Bolsonaro foi mencionado. Toffoli ainda não respondeu. Bolsonaro se defendeu das acusações e atacou a TV Globo.





"Ou o porteiro mentiu ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu. Vocês não têm como me pegar e ficam inventando patifaria. Eu seguro a onda, tenho uma tremenda responsabilidade", disse, após a exibição do material.