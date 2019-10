TSE divulga nova logomarca para as Eleições Municipais de 2020

(foto: Reprodução/Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a nova logomarca que vai compor as campanhas publicitárias das Eleições Municipais de 2020. A mensagem principal será a hashtag #SeuVotoTemPoder, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral. Nesta terça-feira, odivulgou a novaque vai compor as campanhas publicitárias das. A mensagem principal será a hashtag #, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral.





A nova logo, é formada por diversas caixas de diálogos sobrepostas, tentando trazer a ideia da pluralidade de pensamentos e ideias. A tentativa é trazer o conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio da conversa e da troca de informações.





De acordo com a assessora-chefe de Comunicação (Ascom) do TSE, Ana Cristina Rosa, a principal ideia do projeto é remeter o diálogo à democracia e pluralidade. “Todo o conceito visual da logo é focado na importância do diálogo para a democracia e na pluralidade da sociedade brasileira. Para marcar essa multiplicidade de ideias e de pessoas, inovamos nas cores tradicionalmente usadas, com uma proposta mais moderna e arrojada, para chamar a atenção do eleitor”, disse.





