Covas tem adenocarcinoma entre o esôfago e o estômago, afirma boletim médico

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), deverá passar, entre hoje, 28, e amanhã, pela primeira sessão de quimioterapia para o tratamento de um adenocarcinoma (carcinoma originado em tecido de tipo glandular) encontrado entre o esôfago e o estômago do prefeito. Foram descobertas também lesões no fígado e linfonodos de Covas. Inicialmente, serão realizadas três sessões de quimioterapia antes que Covas possa ser reavaliado.



O prefeito da capital paulista havia sido internado na última quarta-feira, 23, para o tratamento de uma inflação da pele e na sexta, 25, foi descoberta uma trombose venosa na perna. Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, ambas estão em remissão, mas o prefeito deverá continuar internado para acompanhamento de um tromboembolismo pulmonar descoberto por exames adicionais.



O acompanhamento está sendo coordenado pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer. O boletim é assinado pelo diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Ganem.