Bruno Covas é internado para tratar infecção de pele

O prefeito de São Paulo Bruno Covas foi internado na tarde desta quarta-feira, 23, para tratamento de uma infecção na pele. Ele foi diagnosticado com erisipela, uma inflamação causada por bactérias que infectam ferimentos como picadas de insetos e micoses.



Covas é atendido no Hospital Sírio-Libanês, e está recebendo antibióticos e anti-inflamatórios por via intravenosa. A equipe médica que atende o prefeito é coordenada pelo médico David Uip, que também foi secretário estadual de Saúde durante a gestão de Geraldo Alckmin.



O prefeito já havia sido atendido no pronto-atendimento do Hospital Albert Einstein na tarde do último sábado, 19. O motivo era também infecção de pele em um "membro inferior", segundo nota divulgada pela Prefeitura. A erisipela costuma atingir as pernas com maior frequência.



Na ocasião, Covas havia recebido alta na mesma tarde, após ser submetido a exames e ter antibióticos prescritos para o tratamento. Ele havia cancelado sua agenda durante o fim de semana para ficar em repouso.



Após avaliação médica, realização de exames e medicação, a base de antibióticos por uma semana, recebeu alta por volta das 17h.



"A recomendação médica é para evitar esforço físico e não permanecer muito tempo de pé", dizia a nota da prefeitura no fim de semana. "Dessa forma, algumas agendas externas previamente marcadas para os próximos dias devem ser remarcadas ou não contarão com a presença do prefeito."