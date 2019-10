Defesa da prisão em segunda instância se torna assunto mais comentado no Twitter

No dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento em plenário sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, uma campanha de usuários do Twitter que defende a tese se tornou o assunto mais comentado na rede social.



Desde às 15 horas desta quarta-feira, 23, a #PrisaoEm2aInstanciaSim domina os trending topics brasileiros. Apesar disso, poucos parlamentares falavam sobre o julgamento nas redes sociais. Entre os que fizeram uso da hashtag, estavam as deputadas Carla Zambelli (PSL-SP), Caroline de Toni (PSL-SC) e Chris Tonietto (PSL-RJ). Entre os senadores, Lasier Martins (Pode-RS) se integrou à campanha. "O STF não pode retroceder", publicou o senador.