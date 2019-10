Toffoli: 'Este julgamento não se refere a nenhuma situação particular'

Comentário de Toffoli foi interpretado como uma forma de afastar as especulações de que o julgamento pode beneficiar Lula (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O presidente do(STF), ministro, aproveitou a sessão plenária desta quinta-feira para avisar que o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância não "se refere a nenhuma situação particular". Dentro do, o comentário defoi interpretado como uma forma de afastar as especulações de que o julgamento pode beneficiar o ex-presidente(PT), preso e condenado no âmbito da"Que fique bem claro que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem - pois onão age de maneira próprio, de ofício - dar o alcance efetivo e a interpretação a uma das garantias individuais previstas na nossa. Esse entendimento se estenderá a todos os cidadãos brasileiros sujeitos à sua eventual aplicação, sem distinção", disse, no início da sessão."Gostaria de inicialmente de destacar que se trata de julgamento que versa sobre o alcance do princípio da presunção de inocência, previsto em nossa. As ações ora submetidas a julgamento conjunto definirão o alcance dessa norma constitucional e o entendimento que daqui emanará, independentemente no sentido da sua conclusão, servirá de norte para a atuação de todos os magistrados doe todo o sistema de justiça."De acordo com, a defesa daé o "que tem norteado a atuação republicana desteao longo de sua história". "E hoje, e nas próximas sessões, não será diferente."Conforme antecipou o Estadão/Broadcast, a(PGR) alertou os ministros doque derrubar a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância representaria um "triplo retrocesso", atingindo inclusive a credibilidade depositada pela sociedade brasileira noSegundo a, seria um retrocesso para o sistema de precedentes do sistema jurídico, que perderia "em estabilidade e segurança jurídica e teria sua seriedade posta em xeque"; "para a persecução penal no país, que voltaria ao cenário do passado e teria sua efetividade ameaçada por processos infindáveis", recursos protelatórios e "penas massivamente prescritas"; e "para a própria credibilidade da sociedade nae nessa, como resultado da restauração da sensação de impunidade".O tema deve mais uma vez rachar o plenário do, opondo de um lado o grupo dos legalistas - que defendem uma resposta rápida dano combate à corrupção - e, de outro, os garantistas - chamados assim por destacar o princípio constitucional da presunção de inocência e os direitos fundamentais dos presos.A expectativa dentro doé a de que a atual posição do(que permite a prisão após condenação em segunda instância) seja revista. A dúvida é saber se prevaleceria o entendimento de que pessoas condenadas pelapodem aguardar em liberdade até o esgotamento de todos os recursos (o "trânsito em julgado", em juridiquês) ou até uma decisão do), que funciona como uma espécie de terceira instância.A tese dofoi defendida em pelo menos duas ocasiões distintas pelo próprio. O ministro, que votou nesse sentido ao analisar um habeas corpus deem abril do ano passado, já avisou que vai mudar de lado e migrar para a corrente "garantista", pelo trânsito em julgado.Além de, cerca depodem ser beneficiados com uma mudança de entendimento dosobre o tema, de acordo com o(CNJ). Depara cá, ojá entendeu em quatro julgamentos que é possível a prisão após condenação em segunda instância - a última delas foi na análise de um habeas corpus do petista, que acabou negado pelo apertado placar de 6 a 5. Faltava, no entanto, o julgamento de mérito das três ações, formando o entendimento que deve ser aplicado para todas as instâncias judiciais doA execução antecipada de pena era permitida até, quando omudou de jurisprudência para admitir a prisão apenas depois do esgotamento de todos os recursos (o "trânsito em julgado"). Em 2016, a Corte voltou a admitir a medida, considerada fundamental por procuradores e juízes na punição de criminosos do colarinho branco.A sessão desta quinta-feira será dominada por sustentações orais da(AGU), de entidades e dos autores das três ações que pretendem barrar a execução antecipada de pena - o(OAB),e oO voto do relator, ministro, só deve ser lido na próxima quarta-feira, em sessão extraordinária convocada para o período da manhã. Depois dele, se posicionarão os outrosda, em uma discussão que deve se estender por ao menos três sessões plenárias.