Relação do governo com Câmara começou muito ruim, mas melhorou, afirma Maia

A relação do governo de Jair Bolsonaro (PSL) com a Câmara dos Deputados começou ruim, mas melhorou muito desde o fim da votação da reforma da Previdência, de acordo com avaliação do próprio deputado Rodrigo Maia (DEM), presidente da Casa.



"Acho que a relação com o governo, desde o final da reforma da Previdência, melhorou. Meu relacionamento com o presidente da República melhorou muito nos últimos meses", contou Maia nesta terça-feira, 15, durante participação no evento Estadão Empresas Mais, em São Paulo.



Maia afirmou que o governo teve um "papel importante na tramitação da reforma da Previdência, mas não de liderança", o que exigiu que o Parlamento assumisse a condução do processo. O deputado ainda elogiou o envolvimento do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na tramitação. "O ministro Onyx atuou bastante. Ele voltou a se aproximar dos deputados, dos quais tinha se afastado. Hoje ele tem relação muito boa", afirmou Maia.