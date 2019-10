Carlos Bolsonaro e Major Olímpio se atacam nas redes sociais

Carlos Bolsonaro e Major Olímpio trocaram farpas neste domingo pelo Twitter (foto: Dida Sampaio / Estadão / Lucio Bernardo Jr. Camara dos Deputados)

O filho zero dois do presidentee o líder do governo dele no Senado,, protagonizaram um bate-boca que chegou a níveis escatológicos neste domingo pelo Twitter. Após o senador dizer, na sexta-feira, que os filhos do presidente tem “manias de príncipes” e causam “90% das preocupações” dele, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC/RJ) foi à rede chamar o parlamentar de 'bobo da corte”."Conhecemos o ex-presidente do PSL/SP. No hospital, após a facada, o tal Major Olímpio chorou em frente a meu pai, que me determinou foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz e hoje, este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um", escreveuNa sequência, o vereador carioca subiu ainda mais o tom. “Não uso os atributos que merece pois seria injustiça com o! A ingratidão é um dos maiores defeitos do homem. Holofotes mudam os políticos! [João] Doria que o diga e poderia falar mais! Não adianta falar grosso comigo pois!”.Em resposta a Carlos, Major Olímpio voltou a dizer que o "povo brasileiro elegeu o presidente Bolsonaro, não príncipes para fazer o que querem" e partiu para cima de Carlos, usando como referência uma cena do filme Tropa de Elite. “Você é! Sou bobo da corte que vive defendendo Bolsonaro no Senado, enquanto você ofende todos que querem ajudá-lo. Vá ser vereador no RJ que sua ausência ajudará muito o Brasil”, afirmou.Olimpio criticou ainda o silêncio de Carlos sobre “determinados temas e assuntos”. “Não flexibilizar princípios e ter coerência é fundamental. A população não é idiota. Agora os princípios e justiça devem ser seletivas?”, questionou. O líder disse ter sido eleito graças a Bolsonaro e que o continuará apoiando, mas sem permitir “” com ele ou assistir calado “os 'príncipes' prejudicando o governo do pai.”Depois desse recado, Carlos Bolsonaro rebateu e disse que Major Olímpio “parece uma” quando quer usar sua casa e seu telefone para chegar perto de Jair Bolsonaro e o acusou de também mudar de posição. “Diz defender Bolsonaro. Imagino quem não defende. Se dizia Márcio França, quando Dória venceu foi voando 'conversar', mesmo contra o presidente. Conheço sua laia, canalha”, afirmou.Carlos Bolsonaro já havia feito uma crítica pública a Major Olímpio na terça-feira (8), quando o senador declarou que uma eventual saída de Bolsonaro do PSL seria como "morar sozinho e fugir de casa".