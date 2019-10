Em crise com o PSL, Bolsonaro teve oito trocas de partidos em três décadas

(foto: Alan Santos/PR)

Em crise com o PSL, a cúpula do partido considera a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro da legenda como um caminho sem volta. Caso se confirme a saída da sigla pela qual garantiu um mandato no Palácio do Planalto, Bolsonaro vai completar nove trocas partidárias em 30 anos de vida pública.





Para o presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, Bolsonaro já "não tem mais relação" com o partido. Na terça-feira (8/10), o presidente foi filmado dizendo: "Esquece o PSL, tá ok?". Além disso, afirmou que Bivar "está queimado para caramba".





Na semana passada, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por irregularidades envolvendo candidaturas de mulheres nas eleições de 2018. Antônio presidia o PSL de Minas Gerais à época.





Antes de ir para o PSL, em 2018, o presidente passou por oito legendas — esteve duas vezes no PP. A primeira filiação ocorreu em 1989 ao PDC, o Partido Democrata Cristão. Pela sigla, garantiu um mandato de vereador do Rio de Janeiro naquele ano. Em 1990, elegeu-se deputado federal pela legenda.





Dali em diante, Bolsonaro começou a trocar de partidos. A primeira mudança em 1993, quando se filiou ao PP. Dois anos depois, a segunda troca: migrou para o PPR.

Em 1995, realizou a terceira troca de legenda, ao se filiar ao PPB. A quarta mudança ocorreu em 2003, quando entrou no PTB. Em 2005, ocorreram a quinta e a sexta trocas de partido. Primeiro se filiou ao PFL. Meses depois, migrou para o PP, onde permaneceu por mais de uma década.





A sétima troca ocorreu em 2016, quando entrou no PSC. A oitava e mais recente mudança de partido foi bem turbulenta, com trocas de farpas públicas com o presidente do PSC, pastor Everaldo. Em 2017, a própria saída de Bolsonaro da legenda para poder disputar a eleição presidencial do ano passado acabou marcada por um grande vaivém. Chegou a divulgar uma mudança para o PEN, que não acabou se concretizando. Em março do ano passado, se filiou ao PSL, levando dois filhos com ele para a legenda: Eduardo e Flávio.





Filiações Partidárias de Bolsonaro

PDC: 1989-1993

PP: 1993*

PPR: 1993-1995

PPB: 1995-2003

PTB: 2003-2005

PFL: 2005

PP: 2005-2016

PSC: 2016-2018

PSL: desde 2018.