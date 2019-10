TRE de São Paulo deve julgar nesta terça-feira ação que pede cassação de Doria

(foto: Orlando Brito/PSDB DF )

Está previsto para esta terça-feira, 8, às 15 horas, o julgamento de ação que pede a perda dos mandatos e a inelegibilidade do governador de São Paulo,, e do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).Na ação de investigação eleitoral, Doria é acusado de abuso de poder político por uso indevido da publicidade institucional da Prefeitura de São Paulo, durante sua gestão à frente da municipalidade - entre janeiro de 2017 e abril de 2018 -, para promover sua candidatura nas eleições de 2018.O julgamento estava previsto para começar no dia 26 de setembro, mas foi adiado para esta terça.A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) pede, além da, a, por oito anos, tanto dos candidatos quanto do secretário de Comunicação da Prefeitura à época, Fábio Souza dos Santos.