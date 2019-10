Ao ser questionado sobre Queiroz, Bolsonaro responde: 'Tá com a sua mãe'

Bolsonaro respondeu a ciclista que perguntou sobre o ex-assessor do filho Flávio (foto: Reprodução da internet/Youtube)

Entenda



Queiroz foi um dos assessores que trabalharam com a família Bolsonaro. O ex-funcionário é apontado importante peça nas investigações de movimentação suspeita envolvendo nomes da família.

Ao ser questionado sobre o assessor, o presidenterespondeu com um sonoro. O caso ocorreu na manhã deste sábado (5/10), nas redondezas doBolsonaro estava passando no local com umavermelha e um capacete preto. Ainda em cima do veículo, o presidente decidiu então fazer uma rápida interação com algumas pessoas que estavam no local. Enquanto muitos gritavam palavras de apoio e o próprio nome do presidente, uma das pessoas — um ciclista —, entretanto, gritou “?”.O líder do executivo então levantou um braço e em resposta afirmou: “Tá com a sua mãe”. Em seguida, rapidamente saiu com a moto. Após o contratempo, o ciclista foi recriminado pelos outros populares.