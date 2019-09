Maia: lei do abuso precisa existir; Estado precisa trabalhar limitado às leis

Maia: lei do abuso precisa existir; Estado precisa trabalhar limitado às leis

Senado aprova indicação de Aras à PGR com 68 votos favoráveis e 10 contrários

Senado aprova indicação de Aras à PGR com 68 votos favoráveis e 10 contrários

Plenário do Senado aprova Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República

Plenário do Senado aprova Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República

Julgamento no STF pode impactar 32 condenações da Lava-Jato; entenda

Julgamento no STF pode impactar 32 condenações da Lava-Jato; entenda

Bolsonaro diz que não pode trocar líder no Senado por 'busca e apreensão' da PF

Bolsonaro diz que não pode trocar líder no Senado por 'busca e apreensão' da PF

CCJ do Senado aprova nome de Augusto Aras; votação agora é no plenário

CCJ do Senado aprova nome de Augusto Aras; votação agora é no plenário

Aras promete cuidar de lei dos royalties 'com o cuidado devido'

Aras promete cuidar de lei dos royalties 'com o cuidado devido'