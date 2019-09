'Boas práticas da Lava-Jato devem ser estendidas, aprimorando métodos', diz Aras

Comissão de Constituição e Justiça do Senado: sabatina de Augusto Aras (foto: Pedro França/Agência Senado)

Indicado para a Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo presidente Jair Bolsonaro, o subprocuradorprometeu nesta quarta-feira, 25, uma "atuação firme, mas equilibrada" no cargo. Ao falar sobre aAras defendeu estender o que chamou de "boas práticas" da operação, mas citou compromisso com a impessoalidade, em referência à atuação de procuradores."O mérito individual dos procuradores deve sempre ser reconhecido, mas a confiança da sociedade deve se voltar às instituições em homenagem ao princípio da impessoalidade", declarou Aras em sua fala inicial na sabatina realizada na(CCJ) do Senado. Para ele as "boas práticas" da Lava-Jato devem ser estendidas a todos os níveis de atuação do Ministério Público Federal, "aprimorando métodos"