Alcolumbre cancela sessão sem analisar vetos à retomada da franquia de bagagem

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a sessão do Congresso Nacional sem analisar os vetos presidenciais à retomada da franquia gratuita de bagagem aérea. A sessão desta terça-feira, 24, gerou tumulto após os parlamentares derrubarem 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Para Alcolumbre, a derrubada dos vetos de Bolsonaro foi um desejo "legítimo" dos parlamentares.



Alcolumbre chegou a anunciar uma nova sessão para as 16 horas desta quarta-feira, 25. Mais tarde, porém, ele disse que vai corrigir o horário para as 18h30. Isso porque o Senado deve realizar a sabatina do subprocurador Augusto Aras, indicado para a Procuradoria-Geral da República, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A intenção é logo após a sabatina, realizar a votação da indicação no plenário.



Para o presidente do Senado, uma sessão do Congresso às 16 horas iria atrapalhar a votação de Aras. "Eu vou falar com os senadores agora para tentar antecipar (a sessão do Senado) para as 14h30 porque, pela nossa conta, quatro, cinco horas de sabatina sempre foi o suficiente." A sabatina está agendada para as 10 horas.