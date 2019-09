Discurso de Bolsonaro na ONU teve tom retrógrado e conservador, diz especialista

O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 24, em Nova York, teve um tom "retrógrado" e "conservador", na opinião do doutor em Relações Internacionais Lucas Leite, professor da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e das Faculdades Integradas Rio Branco.





Para ele, o discurso foi feito em"um compilado de teoria da conspiração e memes, não tinha um pensamento, não fica claro o pensamento do Brasil em política externa".Apesar de o discurso ecoar entre as principais nações, o que Bolsonaro diz é direcionado, principalmente, para "", diz Leite. "É uma desconstrução do papel que o Brasil sempre teve em multipluralismo, um país que sempre foi tolerante, bem visto; nunca foi um país pária, pelo contrário, pleiteava em pleitos importantes comoAgora, a imagem do País fica bem ruim", completa."Nós não temos acordo de livre-comércio com a União Europeia e ele não deve sair no contexto atual. Não vão aceitar a entrada [na OCDE] de um país como o nosso, que se contrapõe. Os países europeus são opositores à retórica do presidente", afirma o professor.