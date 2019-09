'É falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade', diz Bolsonaro na ONU

(foto: Don Emmert / AFP)

Em discurso na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) acusou a imprensa internacional de propagar “mentiras” sobre a real situação da Amazônia e reclamou de ataques à soberania nacional por parte de outros países.



"É uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania", afirmou Bolsonaro, no primeiro discurso como chefe de Estado no encontro.





O presidente brasileiro argumentou que tem um compromisso “solene” com a proteção da Amazônia, tanto que a floresta permanece “praticamente intocada”. Ele referia-se a reações, em todo o mundo, em razão da alta das queimadas na Floresta Amazônica – que Bolsonaro afirmou ser natural no período do ano.



Ao reclamar de interferências internacionais, Bolsonaro fez menção ao presidente da França, Emmanuel Macron, que chegou sugerir um possível status internacional na Amazônia. O francês vem mobilizando os líderes internacionais para aumentar a destinação de recursos à proteção da Amazônia e outras florestas tropicais.



No mês passado, Bolsonaro afirmou que só aceitará ajuda de US$ 20 milhões dos países do G7 para combater queimadas, caso Macron retire “insultos” feitos a ele.