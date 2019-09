Câmara quer fazer reformas, mas enfrenta boicotes, diz Rodrigo Maia

(foto: ALOISIO MAURICIO)

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 19, durante evento em São Paulo, que a Casa quer tocar uma série de agendas para melhorar a eficiência e produtividade do setor público, mas ponderou que, em alguns momentos, sofreEle citou, por exemplo, a tentativa de fazer umae o fato de chefes de gabinetes de lideranças estarem questionando parcerias feitas para o desenho da reforma.Segundo Maia, há hoje muita dificuldade de se discutirdentro do governo e, ainda, propostas para melhorar a sanidade dos cofres públicos. O presidente da Câmara ressaltou as dificuldades nas contas públicas e lembrou que, como o governo federal tem vivido anos de déficits, "cada real que entra, sai negativo": "Tudo que entra, sai com péssima qualidade (em serviços)", afirmou.