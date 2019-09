Pontes quer R$ 250 milhões do fundo da Lava-Jato para ações da pasta em 2020

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil )

),, defendeu nesta terça-feira, 17, que os R$ 250 milhões do fundo daseparados para sua pasta sejam usados em ações previstas para 2020 em vez de para pagamentos de bolsas doPara pagar bolsistas até o final deste ano, Pontes afirma que pediu aorecursos novos. "Se tiver de usar em emergência (o recurso do fundo da Lava-Jato), vou usar. Mas é preciso lembrar que usando esses R$ 250 milhões estou cortando orçamento de outros projetos importantes. Então, o ideal era que Ministério da Economia transferisse recursos novos. Isso que tenho batalhado com Paulo Guedes", disse Pontes.O Mctic tem enfrentado cortes no. Recentemente, Pontes remanejou R$ 82 milhões do orçamento de fomento do CNPq para pagar bolsas.O ministro dovalidou nesta terça-feira, 17, acordo para uso do fundo da Petrobras, de cerca R$ 2,6 bilhões.Pelo acordo, assinado pelo governo federal, representantes da, Senado e pela, cerca deirá para a educação, sendo R$ 250 milhões ao Mctic para alocar em ações de inovação, empreendedorismo e educação, como asdo CNPq. Outro R$ 1,06 bilhão será destinado para ações na Amazônia de prevenção, fiscalização e combate a desmatamentos e incêndios.