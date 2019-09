Maia: pacote anticrime será votado nas próximas semanas

(foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara,, disse nesta segunda-feira, 16, que odo ministro da Segurança,, será votado nas próximas semanas.No entanto, de acordo com o deputado, o pacote não é definitivo na questão da solução dos problemas relacionados à segurança porque "não é uma reforma do sistema penitenciário global, mas são pontos que vão ajudar o trabalho da investigação seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista da corrupção", disse.Maia participou nesta segunda-feira, 16, de evento realizado em São Paulo, pelo Brasil de ideias.