Bolsonaro não se queixa mais de dor, informa porta-voz da Presidência

O presidente Jair Bolsonaro não reclama mais de dor, segundo comunicado enviado na noite desta sexta-feira, 13, pela assessoria do Planalto com informações atribuídas ao porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. O comunicado diz ainda que Bolsonaro caminhou mais de 2 km andando pelos corredores do hospital, fez fisioterapia respiratória e ingeriu mais de 650 ml de chá ao longo do dia.



"Ele está se sentindo bem e não registra queixas de dor", diz o texto. De acordo com boletim médico divulgado nesta manhã pelo Hospital Vila Nova Star - onde Bolsonaro se recupera de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional -, foi retirada a sonda nasogástrica que havia sido colocada na terça-feira e reintroduzida a dieta líquida. O presidente, no entanto, também continua recebendo alimentação diretamente na veia.



A previsão é que Bolsonaro tenha alta em três ou quatro dias, caso seus movimentos intestinais apresentem melhora e ele seja capaz de avançar nas dietas. O Planalto informou na quinta-feira, 12, que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai seguir no exercício da Presidência até segunda-feira, 16. Antes, a previsão era de que Bolsonaro reassumisse nesta sexta.