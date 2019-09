Produtora do Uruguai diz que exibição de filme sobre Chico Buarque foi censurada; Itamaraty nega

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A produtora uruguaia JBM Procuciones acusou o Itamaraty de censurar a exibição do filme “Chico: Artista Brasileiro”, do diretor Miguel Faria Júnior, no festival de cinema brasileiro que será realizado em outubro em Montevidéu. Já o Itamaraty negou que tenha barrado o longa.





Em carta encaminha ao diretor do longa e publicada pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, a produtora afirma que recebeu o pedido para que onão fosse exibido durante o Festival Cine de Brasil 2019. “Esta manhã recebi uma surpreendente mensagem do expositor me dizendo que a Embaixada os chamaram para pedir que não mostrassem o filme denaquele festival”, afirma a produtora.





Ainda na carta, a JBM Produccione demonstra preocupação com a interferência. “Embora seja lógico devido à situação política no Brasil, no Uruguai é muito sério que a exibição de um filme seja censurada, pois neste caso a JMB Filmes de Uruguay é a distribuidora e esse ato afeta nossos interesses”, diz o comunicado.





Procurada, a embaixada do Brasil em Montevidéu informou, via Itamaraty, que a produtora Inffinito a contatou para realizar o festival e que a produtora encaminhou a os filmes considerados na curadoria. “A embaixada limitou-se a indicar sugestões”.





Ainda de acordo com a embaixada, não coube a ela a seleção. “A seleção dos filmes é de responsabilidade dos produtores do evento. Na divisão de tarefas, foi solicitado à embaixada que contribuísse com coquetel de abertura e divulgação do evento no Uruguai”, informou por nota.