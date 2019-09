Repórter finge ser paciente para colher informações de Heloísa Bolsonaro

Mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Heloísa é psicóloga (foto: Reprodução/Instagram)

IMPRENSA SEM LIMITES: sem se identificar, o jornalista João Paulo Saconi, Época / Globo, se passou por gay e fez sessões com minha nora Heloísa (psicóloga, esposa do Eduardo) e gravou tudo. O deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público. pic.twitter.com/aWzxxcCcJk %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 13, 2019

Minha esposa foi enganada por um mau caráter que se diz jornalista da Época/Globo, João Paulo Saconi, que usou da sua boa fé e profissionalismo para manipulá-la e fabricar matéria com o único intuito de assassinar a reputação da família do Presidente.#familiaMarinholixo pic.twitter.com/cu2o9teu7W %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) September 13, 2019

Umdafingiu serda, esposa do deputado federal. A intenção doera revelar o método de trabalho daintitulada “” foi publicada nesta sexta-feira pelo jornalista. No artigo de opinião, ele expressa sua visão sobre Heloísa.Em publicação feita nose manifestou e alegou quenunca se revelou como repórter.“Quarta-feira peguei meu celular e havia várias chamadas perdidas de um ‘ex-cliente’. Logo que vi, retornei, preocupada. ‘Será que está bem?’ pensei. ‘Então, estou ligando para te comunicar que eu registrei todas as nossas 5 sessões e vou publicar na revista Época. Você quer falar alguma coisa?’ Juro que eu nem entendi na hora, até respondi, confusa: ‘Oi?’ e perguntei: ‘Mas você acha ético isso?’. O ex-cliente nunca se identificou como jornalista e muito menos que publicaria uma matéria, o que não teve minha autorização. Cheguei a questioná-lo na ligação, pois não estava acreditando: ‘Você já tinha a intenção de fazer isso, ao me contratar?’ e ele ‘Sim’. Senti-me completamente violada. Em nenhum momento o mesmo informou que estaria gravando. Inclusive, o jornalista quando questionado seu nome completo, ocultou seu último sobrenome, o mesmo que ele assina suas matérias”.se manifestou em sua conta no. “Minha esposa foi enganada por um mau caráter que se diz jornalista da Época/Globo, João Paulo Saconi, que usou da sua boa fé e profissionalismo para manipulá-la e fabricar matéria com o único intuito de assassinar a reputação da família do Presidente” declarou o deputado. Otambéma forma de trabalho do repórter.*A estagiária está sob supervisão