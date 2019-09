Ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes é internado em Brasília

Pontes, de 56 anos, foi o primeiro (e único) astronauta brasileiro a viajar ao espaço. A viagem ocorreu em 2006, a bordo de um foguete russo.





No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que sua pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do CNPq até o fim do ano. Na semana passada, fez remanejamento interno no orçamento para pagar o valor referente ao mês de setembro.





A situação até o fim do ano, porém, ainda não está resolvida. Faltam ainda R$ 250 milhões até dezembro para garantir os repasses aos bolsistas. O pedido do ministro é que o dinheiro seja obtido junto do fundo abastecido com recursos recuperados pela Operação Lava Jato, mas ainda não há definição.

O ministro, chefe da pasta da, foi internado no, em, na noite dessa quarta-feira (11).Pontes era esperado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, para uma audiência sobre a exoneração de Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O evento será remarcado devido ao estado de saúde do astronauta.A internação foi anunciada pelo deputadopresidente daA assessoria do ministro confirma o fato, mas não esclareceu o motivo de ele ter sido hospitalizado. O HFA ainda não divulgou boletim médico.