Salário 'miserê' de R$ 24 mil vira brincadeira na internet

A queixa sobre o salário “miserê” de R$ 24 mil ganhou o Brasil pelas páginas dos jornais e os holofotes das televisões – e os internautas, claro, não perdoaram as declarações do procurador de Justiça Leonardo Azeredo dos Santos.



Já são vários os memes e gifs envolvendo o novo “estilo de vida” a que o integrante do Ministério Público de Minas Gerais teve que se submeter por não haver uma previsão de reajuste de salário para a categoria.



Confira abaixo algumas das brincadeiras e postagens feitas por internautas que estão circulando no Twitter, Facebook e grupos de WhatsApp.





Um internauta criou o "miserê esperança", em alusão ao projeto Criança Esperança, da TV Globo (foto: Twitter/Reprodução)

(foto: Twitter/Reprodução)

Texto irônico, pedindo doação para o procurador, foi visto na manhã desta quarta-feira na Pampulha (foto: Twitter/Reprodução)