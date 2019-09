Doria: espero que Bolsonaro pare de antecipar processo eleitoral

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), cobrou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), pare de brigar com parceiros comerciais, como França e Alemanha e desista de antecipar o processo eleitoral.



"Estamos a três anos e meio de eleição. É totalmente desnecessário antecipar o debate eleitoral. Temos que cuidar de gestão, não de eleição", disse Doria no Fórum Exame 2019.



Doria afirmou ainda esperar que a reforma da Previdência seja aprovada com a inclusão de estados e municípios. O governador afirmou que não é justo pedir a prefeitos que façam uma reforma em ano eleitoral e, por isso, disse que é necessário celeridade e apoio dos deputados à PEC paralela que tramita no Senado e que inclui os entes regionais nas mudanças previdenciárias.



O governador de São Paulo afirmou ainda que espera, após a aprovação da reforma da previdência, que as mudanças tributárias sejam aprovadas. Doria elogiou a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse acreditar que o Congresso continuará a ser protagonista de reformas.