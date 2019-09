Três filhos de Bolsonaro estão no hospital para acompanhar cirurgia do presidente

O filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), foi o último dos primogênitos a chegar ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O senador, entretanto, não falou com a imprensa.



Outros dois filhos do presidente haviam chegado mais cedo: o deputado Eduardo (PSL-SP) chegou pouco antes de Flávio, também neste domingo, e o vereador Carlos (PSC-RJ), por sua vez, chegou no sábado com a comitiva do presidente, assim como a primeira-dama Michelle.



O presidente passa neste momento pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial.



A nova cirurgia é para a correção de uma hérnia incisional (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores. A operação deve durar de duas a três horas e o primeiro boletim sobre a cirurgia deve ser divulgado por volta das 14 horas.



A cirurgia do presidente começou com um leve atraso, mas o horário exato ainda não foi confirmado pela comunicação do hospital ou pela equipe do presidente. A previsão para o início era às 7h.