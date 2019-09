Audiência pública que trata da reforma do Executivo de Sete Lagoas tem data marcada

Audiência pública será realizada em 18 de setembro (quarta-feira), a partir das 18h (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Sete Lagoas) Executivo de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, foi marcada para 18 de setembro (quarta-feira), a partir das 18h, no plenário da Câmara Municipal. A audiência pública para discutir a reforma administrativa dode, na, foi marcada para 18 de setembro (quarta-feira), a partir das 18h, no plenário da









Inicialmente, a realização de audiência pública para tratar do tema foi rejeitada pela Câmara Municipal, e sendo marcada uma reunião especial. Nesse encontro, foi apresentada à Casa uma notificação do Ministério Público, que exigiu mudanças no texto depois do debate. O projeto de lei com as mudanças na administração foi apresentado em 6 de agosto pelo prefeito Duílio de Castro (PMN) e tramita em regime de urgência desde então.





O projeto “renomeia cargos comissionados da estrutura da administração direta do município de Sete Lagoas e dá outras providências”, como a extinção de secretarias (de 17 para oito pastas) e alteração de salários.





A parte favorável à reforma acredita que haveria uma economia de cerca de R$ 300 mil ao mês e que seria necessário rapidez na votação por ela tramitar com urgência. Já a oposição vê que o caso necessita de uma melhor apuração, mesmo que demore mais tempo, e que a economia seria insignificante para o endividado município.