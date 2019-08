Bolsonaro: Moro ainda é 'ingênuo', mas Guedes também era assim e está aprendendo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, 31, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ainda "é ingênuo" e que "falta malícia" ao ex-juiz federal. "O Paulo Guedes (Economia) também era assim, mas ele está aprendendo".



Bolsonaro participou de um churrasco no quartel-general do Exército, em Brasília.



Pouco depois de entrar, o presidente mandou os seguranças convidarem um grupo de jornalistas e motoristas da imprensa que o esperavam na porta para participar do evento.



Ele conversou por cerca de uma hora e meia com seis jornalistas.



O presidente voltou a colocar em dúvida a possibilidade de indicar Moro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). "Não existe nenhum compromisso meu com Moro", afirmou Bolsonaro.