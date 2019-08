Manuela D'Ávila depõe e entrega celular para a perícia da PF no caso do hacker

(foto: Luis Nova/Esp.CB)

A ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) prestou depoimento e entregou seu celular ontem para a perícia da Polícia Federal no inquérito sobre o hacker Walter Delgatti Neto. A ex-candidata a vice-presidente anunciou a ação em sua conta no Facebook, nessa quinta feira (29).

Na postagem,afirma que já havia entregado os prints de todas as convesas que teve com. Ela também questionou "por que ninguém mais entregou o celular?", em referência às autoridades que tiveram as contas do aplicativoinvadidas.

O depoimento de Manuela era um dos últimos passos necessários para finalizar a primeira parte do inquérito. Walter Delgatti Neto citou a ex-deputada em seu depoimento. Segundo o hacker, Manuela foi a intermediária entre ele e o jornalista Gleen Greenwald, editor do site The Intercept. Dessa forma, ela foi ouvida como testemunha.

O site The Intercept foi responsável por publicar algumas das conversas vazadas entre autoridades como o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz