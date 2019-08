Gilmar Mendes suspende colocação de tornozeleira em Guido Mantega

Colocação da tornozeleira estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (foto: EVARISTO SA/AFP)

O ministro, do, suspendeu nesta quarta-feira (28) a decisão que impôs ao ex-ministroo uso de tornozeleira eletrônica. A determinação partiu do juiz, da, diante de um pedido de prisão depeloO contexto foi a, fase, deflagrada no último dia 21. A investigação mira em supostas propinas milionárias ae a outro ex-ministro de, em troca da edição depara beneficiar o grupoA força-tarefa havia pedido a prisão de, sob o argumento de que ele tem omitido valores no exterior.não viu causa suficiente para o encarceramento, e optou pelo monitoramento eletrônico.A colocação da tornozeleira estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (29). Os advogados do ex-ministro alegaram aoque anão teria competência para processar e julgar o processo contra. Segundo a defesa, a decretação das medidas cautelares estaria fundamentada em fatos tratados em ação penal que tramita na"A aplicação imediata da medidas cautelares decretadas na decisão reclamada, sobretudo a colocação da tornozeleira eletrônica junto ao corpo, prevista para acontecer em 29 de agosto de 2019, poderia causar dano de difícil reparação ao reclamante, consubstanciado nas restrições à liberdade que passaria a sofrer", afirmana decisão.