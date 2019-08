Ato contra lei de abuso de autoridade reúne cerca de 5 mil em Brasília

Ato organizado pelo movimento Vem Pra Rua reuniu cerca de 5 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios em Brasília na manhã deste domingo, 25, segundo estimativas dos próprios organizadores. A Polícia Militar não divulgou números de participantes no protesto e não foram registradas ocorrências.



A manifestação, que ocorreu em várias cidades do País, foi convocada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O ato pedia o veto ao projeto de lei que pune abuso de autoridade, já aprovado pelo Congresso e que aguarda sanção presidencial, e o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Além disso, outras duas bandeiras do protesto eram pela manutenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia e pela escolha do procurador Deltan Dallagnol para a Procuradoria Geral da República (PGR).



Os manifestantes se reuniram em frente ao Congresso Nacional pela manhã, vestidos de verde e amarelo. Havia um boneco inflável do ministro da Justiça, Sergio Moro, vestido de super homem.



Segundo o Vem Pra Rua, o protesto deve ocorrer em mais de 80 cidades neste domingo.