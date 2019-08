BH: Macron vira alvo de apoiadores de Bolsonaro em ato pela Lava Jato

Os apoiadores de Bolsonaro foram à Praça da Liberdade em defesa da Lava Jato (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

Osforam mais uma vez àRegião Centro Sul de Belo Horizonte, manifestarà operação, pedir ototal ao projeto de lei que pune, aprovado pelo Congresso, e gritar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, neste domingo (25), entre as várias pautas, oacabou se tornandodos discursos nos carros de som, por causa da divergência que teve com o presidente brasileiro por causa do aumento das queimadas naO protesto teve a participação de movimentos como o Vem pra rua, Patriotas, Pró Libertas, Sai da Bolha, Mulheres da Inconfidência e Brava Gente.Em um dos carros de som, um puxador perguntou que autoridade moraltem para “dar palpite” nae usou a frase do rei da Espanha Juan Carlos, dita a Hugo Chávez, que ficou famosa em 2007 durante a 17ª Cúpula Ibero Americana. “Por que não te calas, Macron? Aé nossa, respeita nossa”. Na sequência uma das líderes tomou a palavra e usou o lema da revolução francesa para “enquadrar” o presidente francês. “Macron? Liberté, Egalité, Franertité e vai se fuder”, disse.Em outro carro de som, líderes também questionaram a autoridade francesa para falar do Brasil. No discurso, aplaudido pelos manifestantes de verde e amarelo, um dos líderes disse ao microfone que os ativistas nas redes sociais conseguiram pautar a narrativa sobre a Amazônia e ridicularizar os que falaram contra o governo.“O que acho interessante do governoé que ele nos ouve, a gente está em grande parte pautando esse governo. Nós conseguimos ridicularizar. Atéteve que chegar e falar nós não vamos colocar esse acordo (do Mercosul com a União Europeia) em risco não”, afirmou, exaltando na sequência a “capacidade intelectual” e a criatividade do grupo em se posicionar nas redes sociais.Em meio aos cartazes que diziam entre outras mensagens “segura o, e galopa Brasil”, três “manifestantes” de quatro patas ganharam os holofotes e viveram dia de 'celebridades'. Em um carro de bebê, vestidos de verde e amarelo, os cachorros Decko, Cauê e Kirra, que acompanhavam a servidora pública Andrya Alencar, 59, tiveram até de posar para fotos com várias pessoas que passavam pela praça.“Eles vêm desde o. Hoje estamos aqui a favor da Lava Jato, pela liberdade do Coafa, Polícia Federal e em apoio a Moro e Deltan”, afirmou Andrya, que criticou a atuação do STF e cobrou a. Ela diz apoiar Bolsonaro mas cobrou um posicionamento dele em relação a essas pautas.Nos cartazes, os apoiadores de Bolsonaro e Sérgio Moro pediram o procuradorna Procuradoria Geral da República,fora do Supremo Tribunal Federal, a CPI da toga e mais poder para a Polícia Federal.A coordenadora doKátia Pêgos disse que o foco do grupo é ir contra uma “tentativa de blindagem dos poderosos” e de “fortalecer a criminalidade”. “Não é apoio ao Bolsonaro, é um pedido de ajuda para que ele leve em frente o que prometeu. O VPR é suprapartidário, não apoiamos políticos, mas causas”, disse.