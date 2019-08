Site do PSDB é hackeado; página inicial tem a foto de Lula e Dilma juntos

(foto: Reprodução/Internet )

Quem tentar entrar no site oficial do PSDB nacional na noite deste domingo (18/8) encontrará um aviso de "em manutenção". Isso porque, mais cedo, alguém invadiu o portal e publicou uma foto dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff juntos, abraçados.



O hacker identificado como rfh4xor deixou um recado na página inicial e disse que não fez por "fama", mas sim por "diversão". Em pouco tempo, osaiu do ar.





Pelo Twitter, o PSDB postou três mensagens comentando a ação do hacker. "Nosso site acabou de ser hackeado. Pra variar, militante de extrema esquerda desocupado atrapalhando a vida das pessoas que trabalham", disse a primeira.





Na segunda, a legenda sobiu o tom contra a esquerda: "Já tem ate perfil esquerdista comemorando o “feito” do hacker". E depois, completou com uma crítica à Lula e Dilma. "Ah, o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país".





A sigla, no entanto, não informou se já está trabalhando para a recuperação do site ou se tomará alguma medida judicial. Também não há nenhuma informação sobre a falha de segurança no portal.





A foto foi compartilhada por muitos internautas. Alguns, acharam graça da situação, mas outros criticaram o ato. Esta não é a primeira vez que o site do PSDB sofre com ataque de hacker. No ano passado, o autor publicou na página inicial uma imagem com os dizeres "Fora Temer".