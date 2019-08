Bolsonaro reduz impostos sobre jogos eletrônicos

(foto: Divulgação/Prefeitura de Sobral CE)

O presidente Jairosparade. As alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo, partes e acessórios que variavam de 20% a 50%, foram reduzidas para 16% a 40%.O decreto que altera a tabela do IPI foi publicado no Diário Oficial da União e entra em vigor hoje (15).Bolsonaro já havia manifestado seu interesse em reduzir a carga tributária sobre esses produtos, já que o Brasil é um grande mercado para o setor. “É um pequeno recuo e esse dinheiro fica na mão do povo”, disse em entrevista na saída do Palácio da Alvorada, na semana passada.