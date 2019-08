Bolsonaro diz que encaminhará indicação quando Eduardo sentir que será aprovado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai encaminhar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira em Washington quando o filho, que está visitando gabinetes de senadores, avaliar que seu nome tem condição de ser aprovado na no Senado. Para ser oficializada, a indicação precisa ter o aval da Casa.



"Essa pergunta tem que ser feita a ele. Ele está andando no Senado, ele que vai sentir o momento para encaminhar", disse o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada.



Bolsonaro foi perguntado sobre quando encaminhará ao Senado a mensagem presidencial com o nome do filho para a embaixada e, em seguida, confirmou que vai oficializar a indicação quando Eduardo avaliar que seu nome será aprovado.