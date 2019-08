Bolsonaro: Se Coaf para BC for por medida provisória, eu assino

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve oficializar a decisão de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central nesta semana ou na semana que vem. Bolsonaro disse ainda que, se a mudança for feita por medida provisória, ele assinaria imediatamente.



"A gente vai passar para o Banco Central, que evita qualquer especulação política em cima desse órgão", declarou o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada. Ele também afirmou acreditar que a transferência passa pela Câmara. "Se for medida provisória, eu assino medida provisória, sem problema nenhum", afirmou o presidente.



No caso de medida provisória, a decisão passa a ser válida assim que publicada, mas ainda precisa de aval do Congresso.