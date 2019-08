Lula envia carta de agradecimento a Maia; saiba o motivo

(foto: Montagem Marcelo Camargo/Agência Brasil e CARLOS REYES/AFP ) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, enviou uma carta ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para agradecer o que chamou de "gesto de solidariedade" no caso que impediu sua trasferência. , preso em Curitiba, enviou uma carta ao atual presidente da Câmara dos Deputados,(DEM/RJ), para agradecer o que chamou de "gesto de solidariedade" no caso que impediu sua trasferência.

Leia a carta ao fim do texto

No último dia 7, Rodrigo Maia afirmou que a determinação da Justiça de transferir o ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo era uma "decisão extemporânea" e se colocou à disposição da bancada do PT na Casa para que "o direito do ex-presidente seja garantido".

A discussão sobre a transferência do ex-presidente dominou parte do tempo de debate sobre os destaques apresentados à reforma da Previdência. Parlamentares alinhados ao presidente Jair Bolsonaro comemoraram a decisão judicial, como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), mas outros parlamentares de partidos de centro criticaram.

"De fato, não é uma decisão simples, é uma decisão extemporânea. Aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar com a bancada do PT, estamos à disposição para que o direito do ex-presidente seja garantido", disse Maia.

Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) impediu a transferência do ex-presidente Lula para o presídio em Tremembé, em São Paulo.