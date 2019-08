Bolsonaro: acho que indicação do Eduardo Bolsonaro passa no Senado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado acreditar que a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira nos Estados Unidos vai ser aprovada pelo Senado. O presidente deve oficializar a indicação - que precisa do aval dos senadores - nos próximos dias. "Não sei, o Congresso decide, né? Eu acho, meu sentimento é que passa", disse o presidente quando questionado se a indicação de Eduardo passaria facilmente no Senado. Ele observou que tem uma minoria na Casa que sempre vota contra.



Já sobre a reforma da Previdência, que está no Senado, o presidente disse não saber se há votos suficientes no momento. "Não sei, sou ruim de matemática. Não, de matemática eu sou bom. Sou ruim de economia", disse Bolsonaro. "É uma proposta de emenda à Constituição, tem a ver com o futuro do Brasil. A gente quebra daqui a um ou dois anos, acabou", declarou o presidente, ao fazer referência à necessidade de aprovar a medida.