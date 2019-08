Grupo defende Lava Jato e Moro em frente a prédio com palestra de Gilmar em SP

Um grupo de cerca de cem pessoas manifestam em favor da Lava Jato e do ministro da Justiça, Sergio Moro, em frente ao prédio que sedia a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), na Alameda Santos, na capital paulista. É lá que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes profere, na manhã desta sexta-feira, 9, palestra para os advogados associados e convidados.



Portando faixas, cartazes, trajando roupas nas cores verde e amarelo, os manifestantes gritam palavras de ordem contra Gilmar Mendes e exaltam Moro e a Lava Jato, fazendo muito barulho com sons de apitos.



O trânsito no local está prejudicado.



A Polícia Militar está no local e monitora de perto a manifestação.