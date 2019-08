No Twitter, internautas em defesa de Lula mobilizam debate sobre transferência

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sede dade Curitiba para o presídio deno interior de São Paulo, ocupa os quatro assuntos mais debatidos no Twitter Brasil. A hashtag mais compartilhada até o momento é a, seguida na lista de tendências da rede social pela #o, pela palavra "" e por #Praticamente todos os parlamentares doque possuem conta noestão se manifestando em suas redes sobre a transferência de Lula para o presídio de Tremembé.O líder do PT na Câmara, deputado, afirma que a defesa tomará todas as medidas necessárias para estabelecer a liberdade plena de Lula e "para assegurar os direitos que lhe são assegurados pela lei e pela Constituição" como ex-presidente da República.Na mesma linha, a líder do PCdoB na Câmara,(RJ), afirma que irá, com mais deputados de oposição, ao Supremo. "Não aceitaremos esse arbítrio contra Lula", afirmou no Twitter.Jandira também afirmou que o deputado, do PSD de Mato Grosso do Sul, repudiou a ação da juízae afirmou que "a direita que bate palmas para isso poderá ser vítima disso no futuro". A deputada também disse que várias lideranças de centro-direita se manifestaram na Câmara contra a decisão "absurda e vingativa" da Justiça contra Lula.O líder do, deputado Bacelar, da Bahia, afirmou que está "junto com parlamentares de diversos partidos indo ao STF daqui a pouco. Não aceitaremos esse arbítrio contra Lula".O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), foi um deles. Em plenário, Maia afirmou que a transferência de Lula para Tremembé "de fato não é uma decisão simples"."É uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a Presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estamos à disposição para que o direito doseja garantido."As hashtags #LulaNoPresídio e #LulaEmTremembé são alavancadas pelos parlamentares da base do governo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara,), afirmou que "Curitiba agradece pela transferência do presidiário Lula. O transtorno causado na vida dos moradores do bairro Santa Cândida foi imenso."A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por sua vez, disse que é "bem-feito" que Lula vá para Tremembé, afirmando que o ex-presidente "deveria ainda pagar pelo prejuízo que causou na carceragem da Polícia Federal" em Curitiba.O deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) propôs uma enquete em seu Twitter na qual pergunta aos seus seguidores para qual presídio Lula deveria ser. As opções são Presidente Wenceslau, Presidente Bernardes e "para o inferno".No Twitter mundial, a hashtag #DefendamLulaUrgente ocupava por volta das 16 horas a oitava posição.