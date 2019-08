Bolsonaro diz que população perde com briga entre os poderes da República

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que brigas entre os poderes da República só têm um perdedor: a população. Ele disse estar trabalhando pelo País, assim como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.



"Todos nós temos acusações, alguns mais ou menos, mas temos a responsabilidade de tocar o Brasil para frente. Não vou criticar o Legislativo e o Judiciário, e espero que eles não me critiquem também", afirmou, em discurso durante um culto evangélico em Brasília. "Não trabalho pensando em 2022. Isso será uma consequência se trabalharmos bem", completou.



Bolsonaro participa nesta manhã da celebração de 25 anos da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Ele se emocionou e chegou a chorar durante o culto quando o pastor Apóstolo César Augusto lembrou ter visitado o presidente no hospital após o atentado sofrido por ele durante a campanha eleitoral no ano passado.



Para o público da igreja, Bolsonaro disse que o advogado-geral da União (AGU) "é pastor e terrivelmente evangélico". O presidente já afirmou diversas vezes que pretende indicar um ministro "terrivelmente" evangélico para o Supremo Tribunal Federal. "Eu sou terrivelmente cristão", completou, sob aplausos do público.



Bolsonaro lembrou também que sua primeira viagem oficial neste ano foi para Israel e apontou que o escritório de negócios do Brasil em Jerusalém estaria quase concluído.