Vídeo inédito mostra Bolsonaro sendo transferido após levar facada em MG

O presidente da Republica, Jair Bolsonaro, postou nas redes sociais um vídeo inédito em que ele aparece sendo transportado logo após ter sido esfaqueado e passar por um primeiro atendimento, em Juiz de Fora (MG), ainda durante campanha eleitoral.



As imagens são do momento em que o presidente é transferido de avião da Santa Casa da Misericórdia e é levado a um hospital particular em São Paulo. “Devo minha vida a Deus. Obrigado a todos pelas orações e confiança! A missão de recuperar o Brasil é de todos nós”, escreveu o presidente na publicação.





No vídeo, o então candidato aparece sendo retirado do avião e sendo colocado na maca do hospital. Bolsonaro parece estar desacordado e com uma sonda no nariz, enquanto médicos e seguranças o carregam.





Ataque

Bolsonaro fazia campanha no centro de Juiz de Fora (MG), em setembro do ano passado, quando recebeu uma facada na barriga. Ele estava nos ombros de um eleitor quando Adélio Bispo lhe desferiu o golpe. Ele foi socorrido imediatamente e levado à Santa Casa da Misericórdia onde deu entrada pela emergência.