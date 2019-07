Bolsonaro: Senado vai decidir (sobre Eduardo); tenho certeza que vai aprovar

O presidente Jair Bolsonaro fez um agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter se posicionado publicamente a favor da indicação de um de seus filhos, Eduardo, para assumir a Embaixada do Brasil em Washington.



"Isso demonstra a confiança que ele tem no governo e também a confiança que tem no meu filho, que é amigo dos familiares dele", disse o presidente.



Bolsonaro afirmou, ainda, que "tem certeza" que o Senado vai aprovar o nome de Eduardo. "Temos certeza que, caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos", afirmou. "O Senado vai decidir. Tenho certeza que o Senado vai aprovar", declarou.



Mais cedo, Trump afirmou que considera Eduardo "um jovem brilhante" e que está "muito feliz pela indicação" do deputado federal para assumir a embaixada do Brasil em Washington.



"Eu conheço o filho dele e provavelmente é por isso que o fizeram (a indicação). Estou muito feliz com essa indicação", disse o mandatário dos Estados Unidos após questionamento de uma jornalista da GloboNews.



Perguntado sobre se a nomeação configuraria nepotismo, Trump negou. "Não, não acho que é nepotismo porque o filho ajudou muito na campanha. O filho dele é extraordinário".