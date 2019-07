Em jogo do Palmeiras, Bolsonaro vai ao gramado e posa para fotos com crianças

O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde deste sábado ao Allianz Parque, localizado na zona oeste da capital paulista, para assistir ao jogo entre Palmeiras e Vasco, que teve início às 17h. Na chegada, Bolsonaro desceu ao gramado e posou com crianças. O presidente, que desembarcou em São Paulo vindo do Rio de Janeiro, postou as cenas em um vídeo publicado em sua conta no Twitter.