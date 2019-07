ACM Neto determina expulsão do DEM de hacker acusado de invadir celular de Moro

ACM Neto (foto: Roberto Tenorio/Divulgação )

O presidente nacional do Democratas e prefeito de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto (), determinou a expulsão da sigla de, acusado de ser um dosque invadiu os celulares de autoridades, dentre elas o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Delgatti Neto foi preso no âmbito da operação Spoofing.Em nota, oalega que Walter Delgatti descumpriu os "deveres éticos previstos estatutariamente" pelo Democratas. E destacou que ele não tem participação ativa na vida partidária da legenda."É importante ressaltar que o Democratas não pode se responsabilizar pelas atitudes dos milhares de filiados ao partido e que condenamos, de maneira veemente e dura, o cometimento de qualquer ato de irregularidade por quem quer que seja - filiado aoou outras legendas. O Democratas Nacional espera que a Justiça esclareça os fatos e que os envolvidos no processo criminoso sejam punidos de forma efetiva e com todo rigor", escreveu ACM Neto.