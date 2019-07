''Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira'', diz Bolsonaro

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Em um café da manhã com jornalistas da imprensa estrangeira nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que "falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira". A frase foi dita após uma repórter perguntar quais eram as medidas do governo para combater o aumento da fome no Brasil.

"Passa-se mal, não se come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", afirmou o presidente.





Logo em seguida, Bolsonaro criticou as políticas dos governos anteriores e a criação de bolsas. "É o país das bolsas", afirmou. "O que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento", completou.





O chefe do Executivo ainda disse que as medidas tomadas anteriormente eram medidas populistas, para ganhar simpatia popular. "O que nós temos que fazer, Poder Executivo e Legislativo, que em grande parte um depende do outro, é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir", sugeriu. "E não fazer esse discurso voltado para a massa da população", completou.