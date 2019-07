Estabilidade dos servidores públicos entra na mira do Congresso

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

dosestá na mira do, seja por meio daprometida peloe pelo presidente da, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seja pelonº 116 de 2017. Na terça-feira passada, antes de abrir o placar da votação no primeiro turno da PEC 6/2019, que modifica as regras da Previdência, Maia afirmou que asnoestão na lista das próximasda Casa. Um dia depois, aaprovou o projeto com requerimento de. Conforme apurou o Correio, a expectativa é de que o texto chegue ao plenário já nas primeiras semanas de"Todos os servidores entram ganhando quase o teto do funcionalismo. E eu não estou criticando nenhum servidor. Eles fazem um, transparente, aberto, mas esse é um dado da realidade", afirmou Maia. "Osdosão 67% acima do equivalente no, com. E é isso que a gente precisa. Este, precisamos: um serviço público de qualidade", emendou, no plenário. Nas últimas semanas, por sinal, Maia vem se posicionando enfaticamente contra os "" da categoria e, especificamente, a favor de acabar com ana carreira.Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no sábado, o presidente da Câmara se disse "100% a favor" do fim da estabilidade. Para ele, o benefício, como está, não incentiva servidores a atingireme prestar serviços ao contribuinte. Ainda segundo o parlamentar, é importante criar "". Em seguida, ele amenizou: "Não pode pegar um auditor fiscal e, de qualquer jeito, o governo pode demiti-lo. Se não, ele perde as condições de trabalhar", emendou.Se aprovado no plenário do Senado em agosto, o projeto, provavelmente, começará a tramitar na Câmara ainda neste ano. Entre outros dispositivos, o texto cria um. Caso passe, eles precisarão tirar um, e ficar compara manter o emprego. Se mal-avaliado, o funcionário terá a chance de passar por um treinamento e ainda poderá pedir a saída de um integrante da comissão que vai avaliá-lo, se acreditar que há perseguição. Ele também terá direito a ampla defesa em todo o processo, conforme garantem os apoiadores do texto.De acordo com o senador Lasier Martins (Podemos-RS), que elaborou um substitutivo do texto original na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, o projeto trará "uma transformação de costumes do funcionalismo". "Vai, de certo modo, estimular a meritocracia no serviço público", disse. Segundo o parlamentar, o debate foi duro na Comissão de Assuntos Especiais e será acirrado também no plenário. "É para que os acomodados melhorem. Não exigimos excelência, somente notas altas. Admitimos medíocres, com nota três, quatro. Agora, menos que isso, é um abuso com o contribuinte", argumentou.Ainda segundo Lasier, o texto não traz nenhuma novidade. "É um projeto de lei complementar para cumprir o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que manda realizar-se avaliações periódicas de desempenho", ressaltou. "É apenas regulamentar um artigo, que nunca deixaram acontecer e se insere numa época em que se procura mudar o Brasil em todas as áreas. Uma transformação de costumes do funcionalismo."A relatora do projeto, Juíza Selma (PSL-MT), defendeu o pedido de urgência. De outra forma, o texto teria de passar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. "O pedido de urgência é uma medida estratégica para evitar que o projeto fique indefinidamente perambulando pelas comissões. Ele já tramita há quatro anos. Isso faz com que vá a plenário", explicou. "O projeto, antes de mais nada, favorece e valoriza o servidor público que trabalha, e não se trata de caça às bruxas. Quem lê (o projeto) vê regras muito claras de avaliação que impossibilitam qualquer tipo de perseguição política e assédio moral. Queremos parâmetros legais e retos. A pessoa passa no concurso para prestar um serviço público que tem que ter a qualidade da empresa privada."Críticos da medida, Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide Maia (Pros-RN) atacaram o projeto na reunião da Comissão de Assuntos Sociais. O petista questionou a possibilidade de governantes não adotarem os critérios da lei para perseguir concursados. A senadora, por sua vez, destacou que já existe avaliação no sistema público. "Eu tenho a impressão, e me preocupa, que, de repente, os trabalhadores do sistema público ou privado são vistos como fraudadores", criticou.