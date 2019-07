Não há problema se tiver novo vice em 2022, diz Mourão em defesa de Bolsonaro

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Alvo depor parte dosde Jaire de integrantes do chamado núcleo ideológico do, oadmitiu nesta segunda-feira, 15, quesuaspúblicas eapósdo. Mourão disse que considerou o pedido "uma" e defendeu Bolsonaro."Não temos tido, eu e o presidente. O presidente conversou comigo um tempo atrás, 'Pô, diminui um pouco a', uma coisa normal", afirmou Mourão, em conversa com correspondentes estrangeiros na Confederação Nacional do Comércio, no centro do Rio.Mourão falou também sobre ade Bolsonaro disputar a, em 2022. Em resposta a um questionamento feito pela agência Reuters, ele disse que não há "" caso o presidente escolhapara compor uma eventual chapa à Presidência da República."O presidente já manifestou ode reeleição e, se ele quiser que eu continue ao lado dele, ótimo. Mas, se não quiser e precisar de uma outra pessoa para fazer uma composição distinta de chapa, para mim não há problema nenhum. Estou aqui parae o governo do presidente", disse ele.Mesmo com apenasde, Bolsonaro já deu declarações sinalizando a disposição de se candidatar à. Neste caso, ele poderia negociar ana chapa come com- essa aproximação tem sido feita pelo deputado Marco Feliciano (Podemos-SP). Bolsonaro e Mourão chegaram a divergir publicamente no começo de governo, o que levou bolsonaristas a acusar o vice de querer tirar odo presidente.Chamado de "" por uma jornalista francesa, Mourão foi questionado sobre o motivo de Bolsonaro não conceder, sendo que, segundo ela, a imagem do presidente não seria positiva no exterior.O vice, então,Bolsonaro, dizendo existir uma "". "Eu vou falar com o presidente para que ele também converse com vocês. Existe uma certa má vontade com a figura do presidente Bolsonaro. Foi criada uma imagem no resto do mundo como se fosse o Átila, o huno, eleito presidente aqui no Brasil. Não é isso. Ele não é, em absoluto, uma pessoa totalmente fora dos padrões com o que estamos acostumados", afirmou Mourão.