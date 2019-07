Presidente de comissão diz que trabalhará para aprovar nome de Eduardo

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu nesta sexta-feira, 12, a indicação pelo presidente Jair Bolsonaro do filho, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Trad é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde o nome precisa ser aprovado antes de ir a plenário.



Ele antecipou à reportagem que vai votar a favor para que o filho do presidente ocupe o cargo e, além disso, trabalhar para que a indicação seja aprovada na comissão em 45 dias ou 60 dias.



Trad afirmou que o presidente Bolsonaro tem legitimidade de indicar quem ele achar que deve indicar, superadas as formalidades legais. "O Eduardo não chegou onde chegou só pelo sobrenome. Ele tem as virtudes dele também", disse Trad. "Vou votar a favor e vou ajudar para que o nome dele passe", antecipou o senador.



Trad se encontra nesta sexta com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ao ser questionado se a reunião trataria da indicação de Eduardo Bolsonaro ao posto de embaixador nos Estados Unidos, respondeu que "é igual ir ao campo de futebol e não falar sobre o jogo".